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  3. БНТ 3 ще излъчва Европейското първенство по лека атлетика до 18 г.

БНТ 3 ще излъчва Европейското първенство по лека атлетика до 18 г.

  • 10 юли 2026 | 10:20
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БНТ 3 ще излъчва Европейското първенство по лека атлетика до 18 г.

Новите звезди идват. Над 1100 състезатели от цяла Европа се събират в сърцето на континента в италианския град Риети, за да си оспорват медалите в 40 дисциплини.

22 българи също ще се борят за място сред най-добрите.

България тръгва за медали от Европейското до 18 години в Риети с внушителен състав
България тръгва за медали от Европейското до 18 години в Риети с внушителен състав

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България има общо девет отличия - две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

16 юли, четвъртък: 10:30 ч., 17:00 ч. на сайта, от 18:00 и по БНТ 3

17 юли, петък: 10:30 ч., 17:00 ч.

18 юли, събота: 10:00 ч., 16:40 ч.

19 юли, неделя: 11:15 ч., 17:15 ч.

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