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България с рекордните 22 лекоатлети на Европейското до 18 години в Риети

  • 9 юли 2026 | 14:13
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България с рекордните 22 лекоатлети на Европейското до 18 години в Риети

Българският отбор поема към Европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в италианския град Риети, което ще се проведе от 16 до 20 юли, с впечатляваща делегация от 37 представители. Цветовете на страната ще защитават рекордните 22-ма атлети - 12 девойки и 10 юноши, които заслужиха своето място в най-престижното състезание за тази възраст на Стария континент.

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България има общо девет отличия - две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на Европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Българският отбор за Европейското първенство под 18 години в Риети, Италия:

юноши:

100 м - Дилян Чернополски

200 м - Васил Антонов

400 м - Васил Антонов, Стелиян Панев

110 м с преп. - Никола Петков

Скок дължина - Илиян Марков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров

Копие - Михаил Русинов

Гюле - Димитър Стефанов

Комбинирана щафета (400-300-200-100)

- Васил Антонов, Дилян Чернополски, Стелиян Панев, Никола Петков

девойки:

100 м - Софи Димитров, Христина Белчинова

200 м - Мирела Минчева

400 м - Евгения Стоименова

100 м с преп. - Емили Кирякова

Троен скок - Виктория Ангелова, Сияна Стоянова

Копие - Мария Илиева, Михаела Михайлова

Диск - Симона Андреева, Стефани Димитрова

Чук - Теодора Андреева

Комбинирана щафета (400-300-200-100)

- Христина Белчинова, Емили Кирякова, Мирела Минчева, Евгения Стоименова

Треньори: Андриан Андреев, Атанаска Ангелова, Моника Димитров, Николай Гемижев,

Атанас Иванов, Цонка Лазарова, Пламен Петков, Вера Петкова, Димитър Петров,

Мирослав Радуканов, Ивайло Русенов, Иван Тодоров

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