България с пълен комплект медали в предпоследния ден на 2026 Virtus European Summer Games

Българските национали спечелиха пълен комплект медали в предпоследния ден на 2026 Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения, които се провеждат в Полша.

Александър Аксенов за пореден път доказа класата си и затвърди репутацията си на един от най-бързите спринтьори в шампионата. След като спечели сребърен медал в тласкането на гюле, възпитаникът на треньора Димитър Петров триумфира в бягането на 100 метра, където завоюва европейската титла с време 13.32 секунди.

В бягането на 800 метра Виктор Караджов също прибави второ отличие към актива си. След бронзовия медал на 1500 метра, този път възпитаникът на Ангел Колев спечели среброто с резултат 2:36.19 минути, като отстъпи единствено на французина Тео Гефрой, който финишира за 2:14.38 минути. Другият български представител в дисциплината – Марио Антонов, завърши на пето място с време 3:04.54 минути.

Бронзово отличие за България донесе и Светослав Богданов в мятането на диск. Той се класира трети с резултат 17.34 метра. Европейската титла спечели италианецът Даниеле Герини с 28.09 метра, а другият българин Боян Вандов остана на крачка от отличията, завършвайки четвърти с постижение от 13.80 метра.

В последния ден на надпреварата България ще има представители в бяганията на 200 и 5000 метра, в хвърлянето на копие, както и в дисциплината 1500 метра спортно ходене, където националите също ще преследват призови класирания.

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