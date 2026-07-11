България U20 среща Нидерландия в първи сблъсък на ЕвроБаскет

Младежкият национален отбор по баскетбол на България стартира участието си на ЕвроБаскет в Братислава днес. Селекцията на Тодор Тодоров ще се изправи срещу Нидерландия от 16:30 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите срещата на живо.

"Лъвчетата" са в Група D с отборите на Нидерландия, Албания, Унгария и Дания.

Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство

Ето на кои състезатели ще разчита наставникът Тодор Тодоров:



Михаил Калинов - Уофорд Колидж (САЩ) - 08.01.2007 - 184 см.

Любомир Матев - БУБА Баскетбол - 25.02.2007 - 184 см.

Баръш Мустафа - Шумен - 08.06.2006 - 188 см.

Теодор Трифонов - Испанска Баскетболна Академия (Испания) -04.10.2006 - 196 см.

Кристиян Желев - Берое Стара Загора - 04.05.2006 - 192 см.

Станислав Хинков - Ботев 2012 Враца - 01.02.2006 - 195 см.

Иван Димитров - Рилски спортист - 20.01.2006 - 190 см.

Калоян Балканджиев - Ритас Вилнюс (Литва) - 26.03.2007 - 206 см.

Кристиян Василев - Балкан - 08.06.2006 - 200 см.

Даниел Хинков - Сейнт Бенедикт (САЩ) - 22.11.2007- 200 см.

Александър Жилев - Левски - 21.01.2006 - 202 см.

Стефан Михайлов - ЦСКА - 28.04.2007 г. - 203 см.

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