Българският национал Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство за младежи до 20 години, Дивизия Б. Официалният сайт на ФИБА включи гарда на България сред 10-те играчи, които трябва да бъдат следени по време на шампионата в Братислава (Словакия).
От световната централа определят Калинов като един от най-перспективните баскетболисти на турнира, след като той направи впечатляващ сезон с екипа на Ботев 2012 Враца. През миналата кампания 19-годишният гард се утвърди като един от лидерите на своя тим, записвайки средно по 16.0 точки и 5.4 асистенции при 38% успеваемост от зоната за три точки.
В материала си ФИБА подчертава, че Калинов е част от успешното поколение на българския баскетбол, което изведе страната до промоция в Дивизия А на Европейските първенства при 16-годишните през 2023-а и при 18-годишните през 2024 г. Според анализа именно неговата способност да атакува коша, стабилната стрелба от дистанция и отличното виждане към играта го превръщат в основна фигура за националния тим на България на предстоящото първенство в тази възраст.
Шампионатът на Стария континент в Дивизия Б започва на 10 юли в Братислава, а България ще преследва силно представяне и възможност да се бори за място сред най-добрите европейски отбори. Погледите ще бъдат насочени именно към Михаил Калинов, който вече заслужи признанието на ФИБА като един от най-интересните млади таланти на турнира. Първият мач на националите ще бъде на 11-и от 16.30 часа срещу Нидерландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google