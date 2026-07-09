Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство

Българският национал Михаил Калинов получи престижно признание преди старта на Европейското първенство за младежи до 20 години, Дивизия Б. Официалният сайт на ФИБА включи гарда на България сред 10-те играчи, които трябва да бъдат следени по време на шампионата в Братислава (Словакия).

От световната централа определят Калинов като един от най-перспективните баскетболисти на турнира, след като той направи впечатляващ сезон с екипа на Ботев 2012 Враца. През миналата кампания 19-годишният гард се утвърди като един от лидерите на своя тим, записвайки средно по 16.0 точки и 5.4 асистенции при 38% успеваемост от зоната за три точки.

В материала си ФИБА подчертава, че Калинов е част от успешното поколение на българския баскетбол, което изведе страната до промоция в Дивизия А на Европейските първенства при 16-годишните през 2023-а и при 18-годишните през 2024 г. Според анализа именно неговата способност да атакува коша, стабилната стрелба от дистанция и отличното виждане към играта го превръщат в основна фигура за националния тим на България на предстоящото първенство в тази възраст.

Шампионатът на Стария континент в Дивизия Б започва на 10 юли в Братислава, а България ще преследва силно представяне и възможност да се бори за място сред най-добрите европейски отбори. Погледите ще бъдат насочени именно към Михаил Калинов, който вече заслужи признанието на ФИБА като един от най-интересните млади таланти на турнира. Първият мач на националите ще бъде на 11-и от 16.30 часа срещу Нидерландия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google