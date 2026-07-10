Етър представя отбора си срещу ФК Севлиево

Етър (Велико Търново) приема на стадион „Ивайло“ едноименния тим на Севлиево. Приятелската среща е насрочена за 18 юли, събота. Тя ще е последната за „виолетовите“ от подготовката им. Именно в тази контрола ще бъде представен пред феновете отбора на Етър за предстоящото първенство на Втора лига. Според първоначалната си програма, „болярите“ трябваше да премерят сили на тази дата с Янтра (Габрово). Жребият за шампионата обаче противопостави двата отбора още във втория кръг. Мачът помежду им ще се изиграе на 3 август, от 18:45 часа. Ще се излъчва директно по Диема спорт.

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