Етър привлече юноша на Левски

Юношата на Левски Мартин Борисов вече е част от Етър, съобщиха от клуба от Втора лига. 19-годишният дефанзивен халф подписа първи професионален договор с "виолетовите" за срок от три сезона. Идването му е част от стратегическото партньорство между двата клуба.

"Мартин Борисов е сочен за един от най-големите таланти в "синята" школа. Роден е на 22 май 2007 година, висок 184 сантиметра, играе като дефанзивен халф, но може да действа и като централен защитник. Преминал е през всички възрасти в академията на Левски и през втория отбор, като записа 83 мача и 11 попадения. Неотдавна започна лятната подготовка и с първия тим на Левски, но ще продължи футболното си бъдеще във Велико Търново вече като футболист на Етър", се казва в съобщението на Етър.

"Договорихме се с ръководството на Етър, те се бяха уточнили и с шефовете на Левски и така се стигна до трансфера ми. Идвам с голямо желание, вече тренирам с отбора и всичко върви по план. Етър е голям отбор, с традиции, със сериозна фенска маса, а оттук са излезли много легенди. Целта пред този отбор е да се върне в първото ниво на българския футбол. Първо искам да съм здрав, да направя силен сезон и най-вече да радваме феновете на Етър", заяви Мартин Борисов след подписването на своя договор.

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