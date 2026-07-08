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Талант се завърна в Севлиево

  • 8 юли 2026 | 09:18
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Талант се завърна в Севлиево

Полузащитникът Димитър Стефанов ще подсили едноименния тим на Севлиево за предстоящия сезон в Северозападната Трета лига. Севлиевският талант се връща в родния град след двегодишно легионерство в Хърватия.

Димитър Стефанов е роден на 22 септември 2010 г. и е юноша на ФК Севлиево. През юли 2024-а преминава в академията на хърватския НК Сесвете, като първоначално играе за формацията U15 и впоследствие е качен при „батковците“ от набор 2009 г.. През миналата есен получи на два пъти повиквателна за юношеския национален отбор на България U16 от селекционера Светослав Петров. Тази година Стефанов се раздели със НК Сесвете и се завърна в България.

Снимка: ФК Севлиево – фейсбук

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