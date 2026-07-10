ФК Севлиево си върна защитник

Фланговият бранител Мартин Тотев ще подсили родния си ФК Севлиево за предстоящия сезон в Северозападната Трета лига. 19-годишният десен бек се завръща от дублиращия състав на Етър (Велико Търново). Тотев е роден на 16 ноември 2007 г. Започва да тренира във ФК Севлиево, а на 15-годишна възраст заминава за Велико Търново и се присъединява към школата на Етър. През 2023/24 г. играе за формацията U17 в Елитната дивизия до 17 години. В последните два сезона беше част от дублиращия отбор на "болярите" в Северозападната Трета лига.

Снимка: ФК Севлиево – фейсбук

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google