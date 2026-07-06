Черно море II започва в 18:00 часа

Днес в 18:00 часа, втория отбор на Черно море (Варна) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 26 футболисти ще излязат за първа тренировка. Целият процес ще се проведе на базата в Аспарухово. В хода му, малките „моряци“ ще играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

18 юли: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: Черно море II (Варна) – Волов-Шумен 2007

1 август: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)

5 август: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)

8 август: Черно море II (Варна) – Аксаково (Аксаково)

15 август: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)

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