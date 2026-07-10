Формула 3 добави едно състезание към финалния кръг за сезон 2026 в Мадрид

Организаторите на Формула 3 обявиха, че към програмата на последния уикенд за сезон 2026, който ще се проведе в Мадрид в средата на септември в Мадрид, ще бъде добавено още едно основно състезание.

Целта на тази промяна е да се компенсира поне частично загубения уикенд в Бахрейн, който трябваше да се проведе през април. Заради военните действия в Близкия изток обаче това не беше възможно, като Формула 2 компенсира загубата на кръговете в Бахрейн и Саудитска Арабия с визити в Маями и Канада.

The F3 season finale just got bigger! 🇪🇸✨



FIA Formula 3 will hold a two-day in-season test at MADRING on 24–25 August, followed by an expanded weekend format for our final round in Madrid, featuring an additional Qualifying session and a second Feature Race 👊



Read more ➡️… pic.twitter.com/cfNXFl7cWv — Formula 3 (@Formula3) July 10, 2026

Решението за Формула 3 е малко по-различно, като то ще включва допълнително състезание и допълнителна квалификация на „Мадрид“. Самият уикенд ще стартира в петък сутринта със стандартната 45-минутна тренировка, а в петъчни следобяд ще има две 20-минути квалификационни сесии.

The season finale in Madrid expands with an additional Qualifying session and Feature Race ✨



Here's how the final round will look 👀👇#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/cIEkcjJPsV — Formula 3 (@Formula3) July 10, 2026

Резултатът от първата от тях ще определи реда на стартира за спринта и първото основно състезание, които ще се проведат в събота. Стартовата решетка за второто основно състезание, което ще бъде в неделя и ще сложи край на сезона, ще бъде определена от втората квалификация, като победители и в двете квалификации ще получат по две бонус точки за генералното класиране.

Twice the Feature Races, twice the opportunity 😮‍💨



Here's how the points will be distributed across the season finale in Madrid 📊✨#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/QrUDBfckk2 — Formula 3 (@Formula3) July 10, 2026

В допълнение на 24 и 25 август ще се проведе двудневен тест в Мадрид, който ще има за цел да изпробва готовността на новоизграденото трасе за домакинството на Гран При на Испания между 11 и 13 септември.

Пилотите на Ферари направиха първите обиколки на изцяло новата писта в Мадрид

След първите пет кръга за сезона във Формула 3 лидер в генералното класиране със 104 точки е Уго Угочукву от отбора на Кампос, който води с 18 точки пред Фреди Слейтър от Трайдънт и с 44 пред Теофил Наел, който също се състезава за Кампос. Сезонът във Формула 3 продължава следващата седмица на „Спа“, а до края на шампионата са предвидени надпревари още на „Хунгароринг“, „Монца“ и „Мадринг“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages