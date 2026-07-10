Пилотите на Ферари направиха първите обиколки на изцяло новата писта в Мадрид

Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън направиха първите обиколки на изцяло новата писта „Мадринг“, която ще приеме надпреварата за Гран При на Испания във Формула 1 в средата на септември.
Черните кончета използваха един от разрешението си филмови дни, за да посетят трасето в испанската столица, което беше завършено съвсем наскоро. Всъщност строителните дейности по трибуните и в падока все още продължават, но самата писта вече се смята за готова.
Това позволи на Скудерията да организира филмов ден, който противно на първоначалната информация, не е бил финансиран директно от пистата „Мадринг“. В хода на този ден, на все още доста прашното трасе, Леклер и Хамилтън имаха правото да навъртят максимум 200 километра със специални гуми на Пирели.
Така данните, които Ферари успя да събере, надали ще са много полезни за състезателния уикенд, който ще се проведе между 11 и 13 септември. Все пак, Черните кончета ще имат съвсем леко предимство, защото ще имат по някаква представа за това как ще е най-добре да се използва електрическата енергия в хода на обиколката на дългата 5.416 писта, която включва общо 20 завоя.
Снимки: Scuderia Ferrari HPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google