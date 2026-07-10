Пилотите на Ферари направиха първите обиколки на изцяло новата писта в Мадрид

Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън направиха първите обиколки на изцяло новата писта „Мадринг“, която ще приеме надпреварата за Гран При на Испания във Формула 1 в средата на септември.

The filming day kicks off with the first lap from @Charles_Leclerc 🇪🇸 pic.twitter.com/nHPks2mAOY — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 9, 2026

Черните кончета използваха един от разрешението си филмови дни, за да посетят трасето в испанската столица, което беше завършено съвсем наскоро. Всъщност строителните дейности по трибуните и в падока все още продължават, но самата писта вече се смята за готова.

Lapping up that Spanish sun during filming day 😍 pic.twitter.com/PsZRDLy07O — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 9, 2026

Това позволи на Скудерията да организира филмов ден, който противно на първоначалната информация, не е бил финансиран директно от пистата „Мадринг“. В хода на този ден, на все още доста прашното трасе, Леклер и Хамилтън имаха правото да навъртят максимум 200 километра със специални гуми на Пирели.

Recording laps with Lewis all day long 🎥 pic.twitter.com/eHnrCwjGnv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 9, 2026

Така данните, които Ферари успя да събере, надали ще са много полезни за състезателния уикенд, който ще се проведе между 11 и 13 септември. Все пак, Черните кончета ще имат съвсем леко предимство, защото ще имат по някаква представа за това как ще е най-добре да се използва електрическата енергия в хода на обиколката на дългата 5.416 писта, която включва общо 20 завоя.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

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