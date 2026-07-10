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Още един селекционер напусна след Мондиал 2026, вижда се в различна роля

  • 10 юли 2026 | 12:02
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Селекционерът на Южна Африка Уго Броос потвърди, че ще напусне поста си. В продължение на две седмици имаше неяснота дали той няма да поднови договора си, след като тимът за първи път в своята история достигна до елиминационната фаза на Световно първенство.

74-годишният бивш белгийски национал заяви след отпадането от Канада на 1/16-финалите, че възнамерява да се пенсионира и да приключи с футбола, но след това намекна, че може да бъде изкушен и да остане.

Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно
Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно

Преди седмица от Футболната асоциация на Южна Африка обявиха, че ще проведат допълнителни разговори с Броос, за да го убедят да остане. Но след като се прибра в родината си Белгия, той даде интервю, в което каза, че няма да „остане на поста“, но може да помогне като консултант на отбора.

„Ще продължа ли все пак като треньор? Не, това е необратимо! Ако имат нужда от мен за нещо друго, може би като скаут – това е различно нещо. Но футболът вече няма да бъде част от живота ми 24 часа в денонощието“, каза Броос пред voetbalnieuws.be.

„Вече проведох разговор с президента на футболната централа на Южна Африка. Той ми каза, че би искал да ме задържи, но вече в различна роля – може ли като съветник или нещо подобно. Ще се върна в страната в края на юли, за да се сбогувам с отбора, с хората около отбора. И съм любопитен да видя какво ще бъде тяхното предложение“.

Броос прекара на поста пет години и се превърна в своеобразен рекордьор за най-дълъг престой на скамейката, но пък класира Южна Африка на Световни футболни финали за първи път от 16 години.

„Жена ми е щастлива, че напускам, но вече ме предупреди: „Ще бъде хубаво да си вкъщи, но гледай да не ми се пречкаш!. Да ви кажа, не виждам проблем да ходя за по няколко седмици на всеки два месеца. Защо не? По-добре това, отколкото да се мотая и да досаждам в къщи, а и да няма какво да правя“.

Като футболист Уго Броос играе само за два отбора – най-популярните и успешни в страната си Андерлехт и ФК Брюж, а също така е основен полузащитник в тима, който на Световното първенство в Мексико през 1986-а година достигна до 4-ото място.

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Снимки: Imago

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