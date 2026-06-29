Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Световно първенство
  2. Южна Африка
  3. Селекционерът на ЮАР: Горд съм с отбора, колкото бях преди няколко дни

Селекционерът на ЮАР: Горд съм с отбора, колкото бях преди няколко дни

  • 29 юни 2026 | 08:16
  • 201
  • 0

Уго Броос коментира поражението на водения от него тим на Южна Африка с 0:1 в 1/16-финалния сблъсък срещу тима на Канада от Мондиал 2026. Въпреки загубата селекционерът на “Бафана-Бафана” заяви, че не е загубил гордостта си от отбора.

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство
Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

“Все още съм толкова горд с отбора, колкото бях преди няколко дни. Мисля, че имахме добро Световно първенство, но срещу толкова бърз и силен отбор днес трябваше да наваксаме. Трябва да се научим на това. Ето защо беше важно отборът да играе тук.

За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим – редовно да се класираме за Световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, защото днес се изправихме срещу противник, който беше с една крачка напред. Играхме добре и можехме да покажем повече”, каза Броос.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

  • 29 юни 2026 | 05:36
  • 2505
  • 2
Наполи работи по нов договор за Мактоминей

Наполи работи по нов договор за Мактоминей

  • 29 юни 2026 | 05:08
  • 973
  • 0
Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

  • 29 юни 2026 | 04:59
  • 1932
  • 0
Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

  • 29 юни 2026 | 04:31
  • 768
  • 0
Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

  • 29 юни 2026 | 03:40
  • 2809
  • 2
Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

  • 29 юни 2026 | 03:24
  • 1649
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 51897
  • 98
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 57444
  • 261
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
  • 2295
  • 0
Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 07:03
  • 1801
  • 0
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 96666
  • 165
Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 10189
  • 34