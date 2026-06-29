Селекционерът на ЮАР: Горд съм с отбора, колкото бях преди няколко дни

Уго Броос коментира поражението на водения от него тим на Южна Африка с 0:1 в 1/16-финалния сблъсък срещу тима на Канада от Мондиал 2026. Въпреки загубата селекционерът на “Бафана-Бафана” заяви, че не е загубил гордостта си от отбора.

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“Все още съм толкова горд с отбора, колкото бях преди няколко дни. Мисля, че имахме добро Световно първенство, но срещу толкова бърз и силен отбор днес трябваше да наваксаме. Трябва да се научим на това. Ето защо беше важно отборът да играе тук.

За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим – редовно да се класираме за Световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, защото днес се изправихме срещу противник, който беше с една крачка напред. Играхме добре и можехме да покажем повече”, каза Броос.

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