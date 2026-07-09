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Деница Манолова пред Sportal.bg: за загубата от Португалия, контузията и мача с Ирландия

  • 9 юли 2026 | 22:45
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Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години претърпя тежка загуба с 52-94 от Португалия в битките за място на полуфиналите на Европейското първенство, което се провежда в Самоков. Ето какво сподели капитанът на българския тим Деница Манолова пред камерата на Sportal.bg след срещата в "Арена СамЕлион".

Португалия сложи край на мечтите на България за Дивизия А
Португалия сложи край на мечтите на България за Дивизия А

“Португалия е много добър съперник, те изпадат от Дивизия А. Може би бяха по-агресивни от нас, това ни изигра по-голяма шега, че те влизаха с по-голям хъс. Може би ние се уплашихме малко от тази агресия, поуморихме се и на това го дължа най-вероятно. 

Може би имаше доза пренавиване, защото на някои момичета това ни е последна година на Европейско първенство, завършваме с девойките и три години подред на този набор и на по-горния, стигаме до четворката и малко не ни стига…искахме го много, но явно нямахме късмета и не можахме.”

Баскетболистката разкри и какво е състоянието на глезена й.
“Нямам скъсани връзки, както се твърдеше в една статия. Всичко е наред, глезенът просто е изкълчен. Просто изкълчване, нищо по-сериозно.”

Поговорихме и за следващия съперник на България, отборът на Ирландия.
“Преди началото на Европейското ние изиграхме две контроли срещу Ирландия. Мисля, че сме много по-добър отбор от тях. Те създават хаос, но ние ще го преодолеем този хаос и ще надделеем над тях, защото вече няма как.”, завърши Манолова. 

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