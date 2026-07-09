Маргарита Маринкова пред Sportal.bg: Нищо не е свършило, нищо фатално не е станало

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години претърпя тежка загуба с 52-94 от Португалия в битките за място на полуфиналите на Европейското първенство, което се провежда в Самоков. Ето какво сподели селекционерът на "лъвиците" Маргарита Маринкова пред камерата на Sportal.bg след срещата в "Арена СамЕлион".

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“Португалките са изключително класен отбор, то се видя и на игрището. Те играят суперагресивен баскетбол, ние съответно не можахме да им отговорим на агресията. Реално имаха предимство и под коша срещу нашите високи. Взели са ни 25 борби в нападение, което не е нормално. Да, агресията, разликата е голяма, но можеше да е много по-малка, можеше да бъдем близо до тях. Просто мисля, че се огънахме и се пречупихме.

Аз от снощи разбирам за контузиите и какво им е на състезателките от медиите, така че може би трябва да попитаме някой от медиите каква е контузията на Лидия. Според мен не е нещо сериозно, просто изкълчи глезена, както и Деница Манолова. Както виждате игра днес, не е със скъсани връзки на глезена, не е ходила на доктор днес, да успокоим вашите колеги. Така, че всичко е наред. Утре имат възстановяване момичетата, ще се възстановят, ще видим какво е. Абсолютно нищо сериозно според мен, съвсем нормално изкълчване.”

На въпроса “Какво ще каже сега на момичетата, за да ги вдигне след загубата”, тя отговори така: “Те са били в такава ситуация и в ситуация да играят в първата четворка. Не мисля, че ще имат проблеми да се вдигнат психологически. Това е, продължаваме напред, продължаваме да изискваме това, което сме тренирали да го видим в игрището. Ще искам същата енергия и агресия, която имаше на първите три мача. Нищо не е свършило, нищо фатално не е станало. В крайна сметка това е нашето ниво в момента, то се вижда.”, завърши Маринкова.

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