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Владислав Генов преди "Legacy Beyond The Mat": Идеята е да помогнем по някакъв начин, доколкото е възможно

  • 9 юли 2026 | 19:04
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Владислав Генов преди "Legacy Beyond The Mat": Идеята е да помогнем по някакъв начин, доколкото е възможно

Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу и бивш състезател в професионалния ММА Владислав Генов ще бъде домакин на благотворително спортно събитие. Треньорът и състезател по BJJ и ММА ще приеме в своя клуб "Vladislav Genov Fight Team" събитието "Legacy Beyond The Mat" на 07.08. Генов е основната движеща сила на предстоящия благотворителен турнир, който ще изправи един срещу друг някои от най-добрите ни състезатели в граплинга. Надпреварата е посветена на загубилия живота си представител на отбора на Владислав Генов - Димитър, като всички събрани средства ще бъдат дарени на неговото семейство.

Относно един от най-дългоочакваните двубои за предстоящата състезателната вечер между Виктор Григоров и Стефан Миленов, Генов коментира пред Георги Петков:

"Със сигурност срещата между Стефан Миленов и Виктор Григоров ще разпали много искри. А защо не и да ги видим след това един срещу друг в ММА?"

21 граплинг срещи на благотворително събитие в София
21 граплинг срещи на благотворително събитие в София

Цялото интервю на Владислав Генов в "Неформално с Георги Петков" можете да гледате тук:

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