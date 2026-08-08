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Роберто Солдич обяви, че е свободен агент след изтичането на договора му с ONE Championship

  • 8 авг 2026 | 11:43
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Роберто Солдич обяви, че е свободен агент след изтичането на договора му с ONE Championship

Ветеранът Роберто Солдич обяви в петък, че е навлязъл на пазара на свободни агенти, след като договорът му с организацията ONE Championship е изтекъл.

Бившият шампион на КСВ в две категории се би само три пъти под знака на ONE Championship между 2021 г. и 2025 г. В последната си среща той спря по зрелищен начин Даги Арсланалиев, а преди това записа несъстоял се мач срещу Мурад Рамазанов и загуба от Зебазтиан Кадестам. Последното състезателно участие на „Робокоп“ беше боксов мач в Полша през септември 2025 г., когато нокаутира Томаш Адамек.

„Благодаря за пътешествието“, написа Солдич в изявление, публикувано в социалните мрежи. „Времето ми в ONE Championship приключи, тъй като договорът ми официално изтече. Искам да благодаря от все сърце наONE Championship за възможността и невероятното преживяване. Всяка битка, всяко предизвикателство и всеки момент в клетката ме тласкаха да стана по-добър боец и по-добър човек.“

„Спечелих повече от битки – натрупах знания, уважение и спомени, които ще останат за цял живот. Към моите фенове, благодаря ви за безусловната подкрепа във всеки възход и падение. Вие сте причината да продължавам да се бия. Това не е краят. Това е началото на следващата стъпка. Ще се видим скоро.“

Преди да се присъедини към ONE Championship, Солдич имаше звездна кариера в KSW, където спечели осем от девет двубоя и завоюва титлите в полусредна и средна категория. Единствената му загуба в KSW беше с нокаут от бъдещия шампион на UFC Дрикус дю Плеси, за която той отмъсти шест месеца по-късно с нокаут, за да си върне пояса в категория до 77 кг.

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