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Брайън Батъл постигна трудна победа в PFL Шарлът

  • 8 авг 2026 | 11:24
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Брайън Батъл постигна трудна победа в PFL Шарлът

Брайън Батъл записа победа в родния си град, но тя не беше от най-впечатляващите.

В петък Батъл се изправи срещу Далтън Роста в главното събитие на PFL Шарлът в „Боджангълс Колизеум“ в Шарлът, Северна Каролина. Биейки се пред родна публика, „Касапина“ получи възможността да оглави галавечер в своя град и най-накрая да запише първа победа в организацията, което и направи, надделявайки над Роста след 15 минути битка.

Роста постигна ранен успех срещу Батъл, като прилагаше постоянен натиск и комбинираше удари с опити за събаряне. С напредването на двубоя обаче Роста започна да губи темпо, а Батъл ставаше все по-успешен. Въпреки това нито един от двамата не изглеждаше готов да рискува, което доведе до силни освирквания от публиката. Дори коментаторският екип отбеляза, че и двамата бойци се бият предпазливо. В крайна сметка Батъл спечели с неединодушно съдийско решение, което не ентусиазира особено дори местните фенове.

Победата е първа за Батъл в PFL, след като загуби дебюта си от Джони Еблън през март. След мача Батъл заяви, че иска да остане активен и изпрати съобщение към феновете си.

„Знам, че не сте си мислили, че Касапина ще загуби юмручен бой в Шарлът!“, каза Батъл в речта си след битката. „Знам, че не сте си мислили, че Касапина ще загуби юмручен бой у дома! Това никога няма да се случи!“

Вижте пълните резултати от основната карта PFL Шарлът:

Браян Батъл победи Далтън Роста с разделено съдийско решение (29-28, 28-29, 29-28)
Саймиън Пауъл победи Довлетджан Ягшимурадов с разделено съдийско решение (30-27, 28-29, 30-27)
Арън Джефри победи Джош Силвейра с единодушно съдийско решение (30-27, 30-27, 30-26)
Луис Макгрилън победи Брандън Луис с единодушно съдийско решение (30-27, 29-28, 29-28)
Джош Фремд победи Джони Грегъри с технически нокаут (удари) — 1:44, рунд 2

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