Хранителна добавка ли е причината за допинга на Дейвид Димитров

Хранителна добавка довела до положителната допинг проба на бореца Дейвид Димитров. Това гласи неофициалната информация по случая.

Двукратният бронзов медалист от европейски първенства за юноши даде положителна допинг проба по време на турнир в Улан Батур, Монголия в началото на юни.

На него борецът в класическият стил победи друг роден представител - Айк Мнацаканян, на финала в кат. до 82 кг.

bTV научи, че 29-годишният борец е закупил добавката без да се консултира с доктора на националния отбор или селекционера на класическия стил в този период Стефан Тошев.

Димитров бил уверен от служителите, както и от информацията на етикета на продукта, че тя е на билкова основа и няма вещества, попадащи в забранителния списък на Международната антидопингова агенция.

В пробата на носителя на колана Дан Колов – Никола Петров бяха засечени два различни анаболни стероида - 19-норандростерон и Станозолол.

Бившият национален селекционер на класиците Стефан Тошев направи кратък коментар по темата.

„Федерацията ще излезе с официално съобщение по темата. Но аз винаги съм казвал да не се приемат никакви хранителни добавки поради тази причина“, бе коментара на Стефан Тошев по темата.

Адвокатите на Димитров вече са поискали отваряне на Б-пробата му, която е направена на 21 юли, както и анализ на хранителна добавка.

Проучване сочи, че вероятността станозолол да попадне в хранителна добавка е минимален, докато другият анаболен стероид – 19-норадростерон, е по-вероятно да бъде приет чрез замърсена храна. В миналото са описани подобни случаи, довели до положителни тестове.

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