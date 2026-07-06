21 граплинг срещи на благотворително събитие в София
Благотворителното събитие “Legacy Beyond The Mat: Roll For A Reason” на 8-и август ще даде поле за изява на български състезатели по бразилско жиу-жицу и събмишън граплинг да премерят сили в името на добра кауза. Двубоите ще се проведат в залата на столичния клуб за бойни спортове “Vladislav Genov Fight Team” с начален час 18:00 и ще бъдат излъчвани на живо в Instagram страницата на организацията. Събраните средства преди и по време на събитието ще бъдат дарени на семейството на покойния Димитър Костадинов. Срещите ще се проведат по регламента “submission only” без кимоно (no gi) и с кимоно (gi), а в бойната карта присъства и един “tag-team” двубой по двойки.
В деня на преборванията ще се проведе и отворена тренировка (open mat) от 09:00 часа, в която всеки може да вземе участие.
Списък на двубоите:
Калин Рангелов - Атанас Георгиев
Петьо Добрев - Тодор Тодоров
Калоян Петков - Мартин Динев
Петко Петков - Христо Бончев
Алекс Петровски - Кирил Антонов
Виктор Григоров - Стефан Миленов
Николай Атанасов - Николай Нихтянов
Тони Танев - Иван Вълев
Тодор Марков - Ангел Младенов
Филип Стоичков - Габриел Григоров
Давид Димитров - Денис Дуел
Адам Мусхаджиев - Борислав Цеков
Пантелей Христов - Иван Качаков
Габриела Павлова - Деница Георгиева
Ивайло Стоянов - Георги Валевски
Виктор Христов - Михайло Волков
Barthez - Краси Папа
Иван Вълев - Емил Тепавичаров
Николай Атанасов - Мартин Иванов
Двубой по двойки -Владислав Генов/Иван Вълев - Юлиян Нейков/Наско Цонев
Димитър Запрянов - Константин СтоичковДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google