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21 граплинг срещи на благотворително събитие в София

  • 6 юли 2026 | 17:41
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21 граплинг срещи на благотворително събитие в София

21 граплинг срещи на благотворително събитие в София

Благотворителното събитие “Legacy Beyond The Mat: Roll For A Reason” на 8-и август ще даде поле за изява на български състезатели по бразилско жиу-жицу и събмишън граплинг да премерят сили в името на добра кауза.  Двубоите ще се проведат в залата на столичния клуб за бойни спортове “Vladislav Genov Fight Team” с начален час 18:00 и ще бъдат излъчвани на живо в Instagram страницата на организацията. Събраните средства преди и по време на събитието ще бъдат дарени на семейството на покойния Димитър Костадинов. Срещите ще се проведат по регламента “submission only” без кимоно (no gi) и с кимоно (gi), а в бойната карта присъства и един “tag-team” двубой по двойки.

В деня на преборванията ще се проведе и отворена тренировка (open mat) от 09:00 часа, в която всеки може да вземе участие.

Списък на двубоите:

Калин Рангелов - Атанас Георгиев

Петьо Добрев - Тодор Тодоров

Калоян Петков - Мартин Динев

Петко Петков - Христо Бончев

Алекс Петровски - Кирил Антонов

Виктор Григоров - Стефан Миленов

Николай Атанасов - Николай Нихтянов

Тони Танев - Иван Вълев

Тодор Марков - Ангел Младенов

Филип Стоичков - Габриел Григоров

Давид Димитров - Денис Дуел

Адам Мусхаджиев - Борислав Цеков

Пантелей Христов - Иван Качаков

Габриела Павлова - Деница Георгиева

Ивайло Стоянов - Георги Валевски

Виктор Христов - Михайло Волков

Barthez - Краси Папа

Иван Вълев - Емил Тепавичаров

Николай Атанасов - Мартин Иванов

Двубой по двойки -Владислав Генов/Иван Вълев - Юлиян Нейков/Наско Цонев

Димитър Запрянов - Константин Стоичков

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