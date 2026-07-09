Лудогорец следи полски вратар

Отборът на Лудогорец иска да привлече полския вратар Кацпер Тобиаш, съобщават медиите в страната. 23-годишният страж е свободен агент, след като договорът му с Легия (Варшава) изтече. Интерес към Тобиаш проявяват още турския Самсунспор и английския Мидълзбро. Кацпер Тобиаш е юноша на Легия. До момента той е бил собственост само на този клуб, като има кратък престой под наем в Щомил Олщин. Той обаче получи разрешение от полския гранд да започне подготовка с отбора, докато изясни бъдещето си.

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Интерес към стража проявяват още турския Самсунспор и английския Мидълзбро.

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