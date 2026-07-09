Германец поема Лудогорец, твърдят в родината му

Германецът Томас Райс почти сигурно ще бъде следващият старши треньор на Лудогорец, съобщават медиите в родината на наставника. Двете страни са постигнали принципна договорка и се очаква идните дни да 52-годишният специалист да парафира договор до 2028 година.

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Последно Райс бе начело на турския Самсунспор, като напуска през февруари след година и половина начело. Преди това е бил начело на Шалке 04 и Бохум, а също така и в школата на Волфсбург.

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Както е известно "орлите" се разделиха с Пер-Матиас Хьогмо след края на сезона, след като разградчани загубиха титлата на България за първи път от 14 години.

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