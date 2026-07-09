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  3. Германец поема Лудогорец, твърдят в родината му

Германец поема Лудогорец, твърдят в родината му

  • 9 юли 2026 | 17:02
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Германецът Томас Райс почти сигурно ще бъде следващият старши треньор на Лудогорец, съобщават медиите в родината на наставника. Двете страни са постигнали принципна договорка и се очаква идните дни да 52-годишният специалист да парафира договор до 2028 година.

Лудогорец премести последните си две контроли
Лудогорец премести последните си две контроли

Последно Райс бе начело на турския Самсунспор, като напуска през февруари след година и половина начело. Преди това е бил начело на Шалке 04 и Бохум, а също така и в школата на Волфсбург.

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Както е известно "орлите" се разделиха с Пер-Матиас Хьогмо след края на сезона, след като разградчани загубиха титлата на България за първи път от 14 години.

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