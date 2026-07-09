Гол и асистенция за Гризман в неофициалния му дебют в САЩ

Бившият френски национал Антоан Гризман тръгна успешно в новия си отбор Орландо Сити, като вкара гол и направи асистенция за победата срещу Тампа Бей Роудис с 6:0 в приятелски мач, който беше негов неофициален дебют. Доскорошният футболист на Атлетико Мадрид откри резултата в двубоя, а през втората част той даде асистенция за попадението на Иван Ангуло.
Гризман очаква новите битки с Меси
Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 подписа договор с Орландо Сити до 2028 година. Гризман има 137 мача и 44 гола за "петлите". Той е играл още за Барселона и Реал Сосиедад.
Снимки: Gettyimages