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  3. Гол и асистенция за Гризман в неофициалния му дебют в САЩ

Гол и асистенция за Гризман в неофициалния му дебют в САЩ

  • 9 юли 2026 | 16:06
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Бившият френски национал Антоан Гризман тръгна успешно в новия си отбор Орландо Сити, като вкара гол и направи асистенция за победата срещу Тампа Бей Роудис с 6:0 в приятелски мач, който беше негов неофициален дебют. Доскорошният футболист на Атлетико Мадрид откри резултата в двубоя, а през втората част той даде асистенция за попадението на Иван Ангуло.

Гризман очаква новите битки с Меси
Гризман очаква новите битки с Меси

Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 подписа договор с Орландо Сити до 2028 година. Гризман има 137 мача и 44 гола за "петлите". Той е играл още за Барселона и Реал Сосиедад.

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Снимки: Gettyimages

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