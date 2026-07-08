Гризман очаква новите битки с Меси

Бившият френски национал Антоан Гризман бе представен като ново попълнение на Орландо Сити. Той заяви, че от 18-годишен има мечта да играе в САЩ и се радва, че идва в оптимална форма. Французинът допълни, че с нетърпение очаква да се изправи срещу Лионел Меси и бившия си съотборник в Атлетико Мадрид Родриго де Пол в дербито на Флорида.

„Разказаха ми много за дербито срещу Интер Маями. Гледах последния мач. Беше истинско изпитание – доста се измъчих, докато го гледах, но краят ми достави удоволствие. По някакъв начин ми напомни на Атлетико Мадрид. Във всеки случай ще бъде радост отново да се изправя срещу Меси, както и срещу Родриго, с когото поддържам много добри отношения", коментира Гризман пред репортери.

35-годишният французин игра два сезона рамо до рамо с Меси в Барселона и призна, че се вълнува от възможността отново да бъде негов съперник, този път срещу капитана на Интер Маями. Гризман, който пристигна в Орландо Сити от Атлетико Мадрид отдаде заслуга на бившия мексикански национал Карлос Вела, който го е вдъхновил да предприеме тази стъпка.

Световният шампион с Франция от 2018 година беше официално представен на събитие във Full Sail Live, където беше посрещнат от собственика на Орландо Сити Марк Уилф и генералния мениджър Рикардо Морейра.

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