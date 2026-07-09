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Трагедия в Румъния: Бивш национал се удави в езеро

  • 9 юли 2026 | 14:55
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Трагедия в Румъния: Бивш национал се удави в езеро

Бившият румънски национал Габриел Мурешан е починал трагично на 44-годишна възраст, съобщиха местните медии в четвъртък. Причината за смъртта е удавяне в езеро, намиращо се в близост до град Аполд, където той беше кмет.

Новината беше потвърдена и от Румънската футболна федерация. В официално съобщение централата изрази своите съболезнования: „Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан“.

Мурешан, който играеше като полузащитник, има 9 мача за националния отбор на Румъния в периода между 2007 и 2011 г., включително участия в квалификации за Световно и Европейско първенство.

След края на футболната си кариера той се посвещава на политиката и от 2020 г. заема поста кмет на Аполд. От общината го определиха като „предан служител на нашата общност“.

Най-силните години в кариерата на Мурешан са с екипа на ЧФР Клуж, с който за шест сезона печели три шампионски титли и три купи на Румъния. С този отбор той играе и в три издания на груповата фаза на Шампионската лига, изправяйки се срещу грандове като Манчестър Юнайтед, Челси и Рома.

Във визитката си той има още престои в Глория (Бистрица), Газ Метан Медиаш, Търгу Муреш и руския Том (Томск). УЕФА също поднесе своите съболезнования по повод кончината на бившия футболист.

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