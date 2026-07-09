Трагедия в Румъния: Бивш национал се удави в езеро

Бившият румънски национал Габриел Мурешан е починал трагично на 44-годишна възраст, съобщиха местните медии в четвъртък. Причината за смъртта е удавяне в езеро, намиращо се в близост до град Аполд, където той беше кмет.

Новината беше потвърдена и от Румънската футболна федерация. В официално съобщение централата изрази своите съболезнования: „Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан“.

Gabi Mureșan est décédé à l'âge de 44 ans, après s'être vraisemblablement noyé dans un lac suite à un choc thermique.



Le foot roumain est en deuil, tant l'ancienne légende du CFR Cluj avait marqué son époque. Un roc défensif ayant disputé 3 Ligue des champions.



Drum lin, Gabi🕊 pic.twitter.com/d4HAnoMbga — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) July 9, 2026

Мурешан, който играеше като полузащитник, има 9 мача за националния отбор на Румъния в периода между 2007 и 2011 г., включително участия в квалификации за Световно и Европейско първенство.

След края на футболната си кариера той се посвещава на политиката и от 2020 г. заема поста кмет на Аполд. От общината го определиха като „предан служител на нашата общност“.

On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.



Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g — UEFA (@UEFA) July 9, 2026

Най-силните години в кариерата на Мурешан са с екипа на ЧФР Клуж, с който за шест сезона печели три шампионски титли и три купи на Румъния. С този отбор той играе и в три издания на груповата фаза на Шампионската лига, изправяйки се срещу грандове като Манчестър Юнайтед, Челси и Рома.

Във визитката си той има още престои в Глория (Бистрица), Газ Метан Медиаш, Търгу Муреш и руския Том (Томск). УЕФА също поднесе своите съболезнования по повод кончината на бившия футболист.

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