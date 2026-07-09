Конър Макгрегър няма интерес към битка с Джъстин Гейджи

Конър Макгрегър отхвърли всякакъв интерес към евентуален сблъсък с Джъстин Гейджи след UFC 329.

Въпреки че не се е бил от пет години, Конър Макгрегър остава най-голямата атракция в бойните спортове, така че е логично да бъде предизвикван от почти всички – от шампиони до топ претенденти.

Още преди да нанесе и един удар срещу Макс Холоуей в реванша им на UFC 329, Макгрегър чу името си да се споменава десетки пъти. Сред тях беше и новият безспорен шампион в лека категория Джъстин Гейджи, който изрази интерес към потенциален двубой.

„Бих се радвал да ударя Конър Макгрегър в лицето“, заяви Гейджи след победата над Илия Топурия на UFC Белия дом.

От своя страна, Макгрегър не изглежда особено заинтересован да изпълни желанието на Гейджи, особено ако успее да победи Холоуей за втори път този уикенд.

„Нареди се на опашката“, заяви Макгрегър на медийния ден на UFC 329 в сряда. „Има няколко, които го искат. Виж, той има пояса в лека категория, евала му. Холоуей обаче го остави с лице в земята и задник във въздуха на UFC 300. И то зле. Много зле.“

„Така че в момента дори не мисля за това. Дали бих слязъл отново в лека категория? Това е друго нещо, в което не съм сигурен. Искам тройната корона. По-малко неуважение, ши*ан клошар такъв.“

Макгрегър трябва да премине през Холоуей, завръщайки се след петгодишно отсъствие и възстановяване от счупен крак, получен в последния му двубой през 2021 г. Макгрегър разбира, че много хора се съмняват в него преди събитието в събота, но това само добавя допълнителна мотивация да покаже, че наистина се е върнал в най-добрата си форма.

„Няма нищо по-хубаво от това да опровергаеш хората“, каза Макгрегър. „Хората имат право на мнение. Някои са основателни. Има някои въпроси. Времето извън спорта. Контузията. Начинът на живот. Знам. Ето ме. Да започваме. Ще влезем в събота вечер и ще ги накараме всички да млъкнат отново. Бизнесът е във възход. Парите идват. Влизайте в играта, ще ги разбием. „Мак“ се завърна.“

Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?

„Да разтърся играта“, каза Макгрегър. „Да разтърся бизнеса със сигурност. Да докажа на себе си. На себе си, че съм този, за когото се представям. Аз съм това, което съм.“

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