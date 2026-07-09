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Официално: Рафа Маркес е новият селекционер на Мексико

  • 9 юли 2026 | 06:10
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Мексиканската футболна федерация официално потвърди смяната на треньорския пост в националния отбор. Както се очакваше отдавна, Хавиер Агире напуска, а неговото място заема легендата Рафа Маркес.

С два отделни комуниката федерацията обяви планираната рокада след края на Световното първенство. Първо беше изказана благодарност към Агире, който води „ацтеките“ на три различни световни първенства (2002, 2010 и 2026 г.) в общо три периода начело на тима.

Федерацията почете Агире с емоционално видео, в което го изпраща като национален герой. Цялата страна е изключително доволна от представянето на отбора на Мондиал 2026.

Едновременно с това беше обявено и назначението на Рафа Маркес. Бившият защитник на Барселона е смятан за един от най-великите играчи в историята на мексиканския футбол, макар и да е поставян след Уго Санчес в подобни класации. Маркес има пет участия на световни първенства като футболист, а сега получава мисията да ръководи националния отбор от треньорската скамейка.

Интересен детайл е, че един от евентуалните помощници в щаба на Маркес може да бъде бившият национал Андрес Гуардадо. Някогашният футболист на Бетис вече направи първите си стъпки в треньорската професия, водейки юношеския тим на севилци. Очаква се този ход да бъде потвърден в следващите седмици.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Монадиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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