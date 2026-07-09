Официално: Рафа Маркес е новият селекционер на Мексико

Мексиканската футболна федерация официално потвърди смяната на треньорския пост в националния отбор. Както се очакваше отдавна, Хавиер Агире напуска, а неговото място заема легендата Рафа Маркес.
С два отделни комуниката федерацията обяви планираната рокада след края на Световното първенство. Първо беше изказана благодарност към Агире, който води „ацтеките“ на три различни световни първенства (2002, 2010 и 2026 г.) в общо три периода начело на тима.
Федерацията почете Агире с емоционално видео, в което го изпраща като национален герой. Цялата страна е изключително доволна от представянето на отбора на Мондиал 2026.
Едновременно с това беше обявено и назначението на Рафа Маркес. Бившият защитник на Барселона е смятан за един от най-великите играчи в историята на мексиканския футбол, макар и да е поставян след Уго Санчес в подобни класации. Маркес има пет участия на световни първенства като футболист, а сега получава мисията да ръководи националния отбор от треньорската скамейка.
Интересен детайл е, че един от евентуалните помощници в щаба на Маркес може да бъде бившият национал Андрес Гуардадо. Някогашният футболист на Бетис вече направи първите си стъпки в треньорската професия, водейки юношеския тим на севилци. Очаква се този ход да бъде потвърден в следващите седмици.
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