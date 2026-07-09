Официално: Рафа Маркес е новият селекционер на Мексико

Мексиканската футболна федерация официално потвърди смяната на треньорския пост в националния отбор. Както се очакваше отдавна, Хавиер Агире напуска, а неговото място заема легендата Рафа Маркес.

Mexico have appointed Rafael Marquez as the new head coach of the men’s national team, replacing Javier Aguirre after the side’s exit in the World Cup round of 16.



Marquez, who captained the team as a player and was capped 148 times, worked as part of Aguirre’s coaching staff at… pic.twitter.com/ho9J03PuGv — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026

С два отделни комуниката федерацията обяви планираната рокада след края на Световното първенство. Първо беше изказана благодарност към Агире, който води „ацтеките“ на три различни световни първенства (2002, 2010 и 2026 г.) в общо три периода начело на тима.

Федерацията почете Агире с емоционално видео, в което го изпраща като национален герой. Цялата страна е изключително доволна от представянето на отбора на Мондиал 2026.

Un proyecto a largo plazo con continuidad, transición, entrega y compromiso por nuestra Selección y nuestro país. 👏



Las palabras de nuestro Director Técnico, Rafael Márquez en su Día 1. 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/HMZgfMqIwC — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Едновременно с това беше обявено и назначението на Рафа Маркес. Бившият защитник на Барселона е смятан за един от най-великите играчи в историята на мексиканския футбол, макар и да е поставян след Уго Санчес в подобни класации. Маркес има пет участия на световни първенства като футболист, а сега получава мисията да ръководи националния отбор от треньорската скамейка.

Интересен детайл е, че един от евентуалните помощници в щаба на Маркес може да бъде бившият национал Андрес Гуардадо. Някогашният футболист на Бетис вече направи първите си стъпки в треньорската професия, водейки юношеския тим на севилци. Очаква се този ход да бъде потвърден в следващите седмици.

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