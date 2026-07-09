ФИФА потвърди за Джъстин Бийбър и шоуто на финала

ФИФА потвърди, че световната суперзвезда Джъстин Бийбър ще бъде хедлайнерът на историческото първо шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Събитието ще се проведе на 19-и юли (неделя). Бийбър се присъединява към Мадона, Шакира и БТС в първото по рода си шоу на полувремето на Мондиал, събирайки артисти от световна величина в уникален момент, съчетаващ спорт, култура и социално въздействие, който ще бъде излъчен на живо по целия свят.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

В 11-минутното зрелище, с артистичен директор Крис Мартин, вокалистът на „Колдплей“, ще се включат още Бърна Бой, Густаво Дудамел и хорът „ПиЕс22“ (съставен от ученици от четвърти и пети клас от държавно училище в Стейтън Айлънд, Ню Йорк), със специалното участие на Джъстин Бийбър.

Шоуто на полувремето ще подкрепи Образователния фонд на ФИФА и „Глоубъл Ситизън“ – историческа инициатива, целяща да събере 100 милиона долара за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Фондът вече е набрал над 50 милиона долара, като за всеки продаден билет за мачовете от Световното първенство през 2026 г. ще бъде даряван по 1 долар.

След ангажиментите, поети от министър-председателя на Канада, Марк Карни, и министър-председателя на Португалия, Луиш Монтенегро, „Глоубъл Ситизън“ насърчава и други участващи нации – президента на Франция Макрон, испанския премиер Санчес и германския канцлер Мерц – да обявят нови вноски на специално събитие на 16 юли 2026 г.

„Благодарен съм, че съм част от това шоу. Световното първенство по футбол обединява света както нищо друго. Благодарен съм, че съм част от това шоу на полувремето, и още повече, че то вече помага за разширяване на достъпа до образование за деца по целия свят“, заяви Джъстин Бийбър.

„Световното първенство на ФИФА е един от малкото моменти, които наистина успяват да обединят целия свят. Да представям Африка в първото шоу на полувремето на финала на Мондиала е привилегия и отговорност, която не приемам лекомислено. За мен е чест да бъда част от представление, което не само празнува футбола и културата, но и помага за създаването на повече възможности за децата чрез образование по целия свят“, каза Бърна Бой.

„Това е най-голямото събиране на артисти, обединени от кауза, след „Лайв Ейд“ и може да се превърне в най-гледаното 11-минутно музикално изпълнение в историята на телевизията. Това е момент, който ще обедини света чрез музика, надежда и действие“, заяви Хю Евънс, съосновател и главен изпълнителен директор на „Глоубъл Ситизън“. Той добави: „Тези изключителни артисти, представящи всички краища на планетата, се събират, за да помогнат за създаването на възможности за децата по света чрез Образователния фонд на ФИФА и „Глоубъл Ситизън“. Заедно призоваваме световните лидери, по-специално президента Макрон и премиера Санчес, да се възползват от този момент на глобално единство, като допринесат за фонда и гарантират, че това Световно първенство ще постави нов стандарт за трайно въздействие.“

В шоуто на полувремето ще участват и героите от „Улица Сезам“, които от поколения насам правят ученето забавно за децата по света. Тяхното присъствие подсилва целта на събитието: да се гарантира, че всяко дете, навсякъде по света, има достъп до качествено образование. Към празненството ще се присъединят и Кърмит, Мис Пиги и други членове на бандата на „Мъпетите“, част от „Уолт Дисни Къмпани“.

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