Швьонтек и Сабаленка преодоляха втория кръг с двусетови победи

Шампионката от миналата година и седма поставена в схемата Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на турнира в Синсинати. Тя преодоля без особени затруднения Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:3, 6:0 в среща, продължила час и 13 минути. Сега Швьонтек очаква мач срещу 29-ата в схемата Мария Сакари от Гърция.

Полякинята взе инициативата на корта от самото начало, а след спечеления първи сет заигра още по-уверено и не даде нито един гейм на съперничката си във втората част.

Powering to victory 💪@SabalenkaA comes through a tough test against Gibson, 6-2, 7-6(2) to confirm her place in Round 3 👏#CincyTennis pic.twitter.com/b2lCJFABTT — wta (@WTA) August 16, 2026

Синюй Ван (Китай) надделя над 31-ата в схемата хърватка Дона Векич след обрат с 3:6, 6:1, 6:4 и в третия кръг ще се противопостави на водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус), която елиминира Талия Гибсън от Австралия.

Сабаленка се наложи с 6:2, 7:6(2), но се нуждаеше от 6 мачбола, за да затвори мача. След срещата тя се оплака от високите температури.

"Много съм уморена. Изключително топло е. Талия изигра добър мач и беше много агресивна във втория сет. Постави ме под напрежение в геймовете, в които сервирах, но се радвам, че издържах", каза Сабаленка.

Беларускинята е шампионка в Синсинати от 2024 година.

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Снимки: Gettyimages