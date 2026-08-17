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Коко Гоф не допусна изненада в Синсинати, Свитолина с обрат срещу чехкиня

  • 17 авг 2026 | 09:22
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Коко Гоф не допусна изненада в Синсинати, Свитолина с обрат срещу чехкиня

Носителката на титлата от 2023 година и четвърта поставена Коко Гоф (САЩ) преодоля втория кръг на големия турнир в Синсинати от категория WTA 1000, надигравайки рускинята Людмила Самсонова с 2:6, 6:4, 6:1 за два часа и пет минути.

След като рускинята спечели първия сет убедително, Гоф осъществи ключов брейк в 10-ия гейм на втората част, за да прати срещата в решаващ сет. В него американката доминираше, спечелвайки последните пет гейма, за да завърши обрата. Така Коко Гоф спечели за пети път в пет мача срещу тази съперничка, както и записа 20-ата си победа за сезона на твърди кортове.

В следващата фаза Гоф ще срещне сънародничката си Ан Ли, която победи Шуай Чжан (Китай) със 7:5, 6:3.

Осмата поставена Елина Свитолина (Украйна) постигна успех срещу Тереза Валентова (Чехия) с 3:6, 7:6(5), 6:0 за два часа и 20 минути и също намери място в третия кръг. Там нейна съперничка ще бъде Сию Ван (Китай), която победи Лейла Фернандес (Канада) с 3:6, 6:2, 6:2.

10-ата поставена Марта Костюк (Украйна) се справи с представителката на домакините София Кенин с 4:6, 6:3, 7:5 и в следващия кръг ще играе срещу сънародничката си Слоун Стивънс, която спечели двубоя си срещу 24-тата поставена Анастасия Потапова (Австрия) с 6:2, 6:4.

Американката Ива Йович, поставена под номер 13, пък надигра Тамара Корпач (Германия) с 6:4, 6:3 и ще играе срещу 22-рата поставена Мари Боузкова (Чехия), която победи Лукреция Стефанини (Италия) с 6:2, 6:4.

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Снимки: Gettyimages

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