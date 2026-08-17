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Цанко Цанков атакува Ламанша

  • 17 авг 2026 | 13:23
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Цанко Цанков атакува Ламанша

Най-добрият български плувец в открити и ледени води Цанко Цанков е изправен пред едно от най-сериозните предизвикателства в неговата кариера – преплуването на Ламанша от Англия до Франция.

Тази сутрин Цанков и неговият екип заминаха за Дувър с полет през Лондон. След пристигането си те ще изчакат подходящия „прозорец“ за старт в периода 19 и 26 август – моментът, в който метеорологичните условия и теченията ще позволят на българина да се впусне в едно от най-емблематичните плувни предизвикателства в света.

Стартът ще бъде в района на Дувър, а финалът – на френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 километра, но реалната дистанция може да бъде значително по-голяма заради силните течения. Температурата на водата в момента е около 20°C.

Зад предстоящото изпитание стои мащабна и целенасочена подготовка. Само през последните 90 дни Цанко Цанков е натрупал 1300 километра тренировъчен обем във водите на Черно море, като част от тренировките са провеждани два пъти дневно. Специално внимание през последните седмици е отделено и на плуването в тъмните часове – условия, с които той може да се сблъска в Ламанша.

Ламаншът е шестото изпитание по пътя на българския плувец към Oceans Seven – престижната серия от седем от най-трудните плувни маратони в света. Цанко Цанков вече е преминал пет от тях, а успешно преплуване на протока между Англия и Франция ще го остави само на едно изпитание от завършването на серията – протока Цугару в Япония.

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Снимки: Sportal.bg

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