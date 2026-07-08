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  3. Дубълът на Спартак (Варна) пред отказване от Трета лига

Дубълът на Спартак (Варна) пред отказване от Трета лига

  • 8 юли 2026 | 14:09
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Нараства вероятността вторият отбор на Спартак (Варна) да не участва в първенството на Североизточната Трета лига – сезон 2026/2027 година. С приключване на последната кампания, младите футболисти на „соколите“ бяха разпуснати. Към момента няма индикации за сбор и евентуално провеждане на подготовка за предстоящия шампионат. Все по-осезателни стават коментарите за евентуално участие на младия тим в областната група на Варна.

Спартак II (Варна) беше сформиран през лятото на 2021 година и в следващите пет сезона участваше в първенството на Североизточната Трета лига.

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