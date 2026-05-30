Хикс във Варна

1:1 приключиха Спартак II (Варна) и гостуващия му СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините трябва повече да съжаляват за пропусната победа. Създадоха повече положения пред отсрещната врата, но пропиляха почти всичките. Само в 47-ата минута Теодор Тодоров се възползва от извеждащо подаване и даде преднина на варненци. В 63-ата минута Ясен Василев се пребори за топката и вкара изравнителното попадение. Още една голова възможност имаха гостите. Роденият през 2010 година вратар Александър Масларов дебютира за варненския тим.

