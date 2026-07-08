ФИА разследва въртящите се задни крила на Ред Бул и Ферари

Международната автомобилна федерация (ФИА) иска да се увери, че Ферари и Ред Бул – единствените отбори, които досега са използвали въртящи се задни крила през този сезон на Формула 1 – напълно спазват всички изисквания за безопасност.

След като Ред Бул стартира собствено разследване на катастрофата на Макс Верстапен на „Силвърстоун“, като шефът на отбора Лоран Мекис настоя, че екипът „няма да остави непреобърнат камък“, ФИА също поиска допълнителна информация. Ръководният орган се е свързал както с Ферари, така и с Ред Бул относно техните въртящи се задни крила, станали известни като „Макарена“ след въвеждането им в Маями.

Ред Бул може да се върне към старата версия на задното си крило след двете повреди

Ферари беше първият отбор, който представи въртящо се задно крило за активната аеродинамика по време на предсезонните тестове в Бахрейн с цел допълнително намаляване на въздушното съпротивление. Въпреки че първоначално дебютът му беше планиран за Китай, Ферари в крайна сметка реши да не използва дизайна до Гран При на Маями.

Ред Бул също представи своя собствена версия във Флорида, въпреки че техническият директор Пиер Ваше подчерта, че вдъхновението не е дошло от Ферари. В действителност Ред Бул е разработвал собствена концепция още от ноември 2025 г., с дизайн, който се върти в обратна на крилото на Ферари посока.

Задното крило на Ред Бул е по-агресивно по отношение на размера на отвора, който създава активната аеродинамика, и следователно в степента на намаляване на съпротивлението, което може да постигне на правите. Докато Ферари досега не е срещал технически проблеми със своето крило „Макарена“, Ред Бул претърпя два отказа при болида на Верстапен. Първият дойде в края на квалификацията в Австрия, а вторият в състезанието във Великобритания в неделя.

Отборът уточни, че инцидентите в Шпилберг и Силвърстоун са причинени от два различни проблема, въпреки че Верстапен описа цялостната ситуация като „супер опасна“ след катастрофата си миналата неделя. За ФИА и двете катастрофи са достатъчна причина да потърси допълнителни разяснения от Ферари и Ред Бул. На този етап искането е насочено предимно към получаване на допълнителна информация, за да се гарантира, че и двата отбора напълно спазват всички изисквания за безопасност, докато системата работи.

Тези изисквания включват, наред с други неща, максималното време за преход от 400 милисекунди, в рамките на което задното крило трябва да се затвори. Логично е обаче, че този срок не означава автоматично, че въздушният поток се е прикрепил отново напълно.

Техническият правилник гласи: „Всяка настройка на подвижния елемент на задното крило може да се контролира само от стандартния електронен блок за управление на ФИА и трябва да има максимално време за преход между двете фиксирани позиции, което не надвишава 400 мс, измерено от момента, в който командата за промяна на режима е издадена от стандартния електронен блок за управление на ФИА, докато сензорът за позиция, свързан със стандартния електронен блок за управление на ФИА, потвърди, че зададената фиксирана позиция е достигната.“

Основната цел на ФИА на този етап е да се ангажира с Ферари и Ред Бул, за да прегледа, в светлината на последните инциденти, дали и двата отбора напълно спазват всички изисквания. Едва след това ръководният орган ще определи дали са необходими допълнителни разпоредби или проверки, например ако се установи, че Ред Бул е спазил всяко съществуващо изискване, но подобни инциденти все още са възможни. В най-крайния сценарий ФИА може да реши да забрани концепцията за остатъка от сезона или за 2027 година, въпреки че това не е целта на настоящото разследване и на този етап не се обмисля.

Запитването на ФИА е ограничено до Ферари и Ред Бул, но не и до Макларън

Ред Бул вече потвърди, че ще анализира дали иска да се състезава с въртящото се задно крило на „Спа“ следващата седмица. Освен искането на ФИА, Ред Бул – особено предвид нарастващото разочарование на Верстапен зад кулисите – не може да си позволи нов отказ на задното крило.

„Ще прегледаме цялата област, за да сме сигурни, че няма да оставим никакъв шанс това да се случи отново“, каза Мекис в неделя вечер. „Ще направим всичко необходимо, за да сме от сигурната страна.“

Проверката на концепцията за въртящо се задно крило стана още по-важна, защото все повече отбори от Формула 1 въвеждат свои собствени версии. Макларън донесе за първи път въртящо се задно крило в Австрия, но все още не смяташе дизайна за готов за употреба, дори по време на свободна тренировка.

Отборът на Андреа Стела също избра да не използва новото задно крило по време на спринтовия уикенд на „Силвърстоун“ заради формата на уикенда, но намекна, че крилото може да направи своя дебют на пистата в Белгия.

По информация на motorsport.com настоящото искане на ФИА засяга само Ферари и Ред Бул и на този етап не касае Макларън.

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Снимки: Gettyimages