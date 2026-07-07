Ред Бул може да се върне към старата версия на задното си крило след двете повреди

За втори пореден състезателен уикенд Макс Верстапен катастрофира поради проблем със задното крило на Ред Бул, въпреки че четирикратният световен шампион веднага подчерта, че двете повреди са причинени от различни проблеми.

„Различна повреда, да кажем, но със същия резултат“, обясни Верстапен.

След инцидента в Шпилберг, където Верстапен излетя от пистата в края на третата квалификационна сесия, Ред Бул заяви, че е разбрал причината за конкретната повреда. Още по-обезпокоително е, че в следващия състезателен уикенд се появи различен проблем със задното крило – такъв, който отборът не е очаквал.

Задното крило на Ред Бул привлече особено внимание, тъй като неговата активна аеродинамична система създава най-големия отвор в стартовата решетка. Отборът представи своя собствена версия на „крилото Макарена“ в Маями, като техническият директор Пиер Ваше заяви пред motorsport.com, че вдъхновението не е дошло от Ферари.

Дизайнът също е различен. Докато задното крило на Ферари може да се върти до 270 градуса в една посока, това на Ред Бул се върти до 160 градуса в обратната. Ред Бул започва работа по собствената си концепция през ноември миналата година и първоначално възнамерява да я въведе в Мелбърн. По това време обаче отборът не е бил доволен от нея, което отлага дебюта ѝ до Маями.

Верстапен определи последните инциденти със задното крило като „супер опасни“ – притеснение, което става още по-актуално с наближаването на високоскоростната писта „Спа“. Това означава, че Ред Бул може да се състезава с крилото отново за Гран При на Белгия само ако е напълно убеден, че всичките му първоначални проблеми са елиминирани. Това разследване вече е в ход.

„Ще прегледаме цялата област, за да сме сигурни, че няма никакъв шанс това да се случи отново“, каза Лоран Мекис в неделя вечерта, попитан за двете отделни повреди.

Макс Верстапен: Писна ми от проблемите на Ред Бул

Премахването на всякакъв шанс за повторение на практика означава, че всяка опция остава на масата – включително и да не се използва въртящото се задно крило на „Спа“. Ред Бул все още вярва в концепцията, но също така знае, че не може да си позволи нова повреда, особено предвид недоволството на Верстапен зад кулисите.

„Ще направим всичко необходимо, за да сме от сигурната страна - каза Мекис. - Вече сме се състезавали в доста надпревари с тази концепция. Състезаваме се с нея от Маями, мисля. Така че минаха няколко състезания.



„Твърде рано е в анализа, за да се установи дали проблемът е в концепцията или в нещо друго. Но със сигурност няма да оставим нито камък необърнат по този въпрос. И всички опции са отворени“, добави шефът на Биковете.

Тези опции включват временно връщане към по-стара, по-конвенционална спецификация на задното крило за „Спа“. Естествено, техническият екип, воден от Ваше, би предпочел да избегне това, тъй като то би представлявало стъпка назад по отношение на намаляването на въздушното съпротивление и следователно на чистата скорост.

Това е особено важно на писта с високи енергийни изисквания като „Спа“, където се очаква управлението на енергията отново да играе решаваща роля – област, в която Ред Бул не се представя отлично досега през сезона. Това прави всяко намаляване на съпротивлението ценно.

Но ако остане каквото и да е съмнение относно настоящата спецификация – и ако това съмнение не може да бъде елиминирано в рамките на следващите две седмици – тогава Ред Бул няма друг избор, освен да заложи на сигурността. Още един провал като тези в Шпилберг и „Силвърстоун“ е последното нещо, от което отборът се нуждае, особено предвид разочарованието на Верстапен в неделя вечер.

Интересно е, че Макларън донесе свое собствено въртящо се задно крило в Шпилберг за първи път, но избра да не го използва там, защото отборът все още не смяташе дизайна за готов, дори и за свободна тренировка. Отборът също така не го използва и на „Силвърстоун“ поради спринтовия формат, което означава, че „Спа“ може да се превърне в първия му истински тест. В светлината на последните проблеми на Ред Бул, предпазливият подход на Макларън е лесен за разбиране.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago