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Питас и Цварц повеждат атаката на ЦСКА срещу Дери Сити

  • 5 юли 2026 | 10:31
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Леандро Годой беше една от големите звезди на ЦСКА миналия сезон. Той стана голмайстор на тима, реализирайки 15 гола за 33 мача във всички турнири. Направи и три асистенции. Той вкара ключови голове и за първенство, и за Купата на България, спечелена от "армейците". Именно Годой отбеляза при победата над Лудогорец в Разград с 2:1 на полуфинала, вкара и във финала срещу Локомотив (Пловдив).

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Към днешна дата обаче Кошмара сякаш няма особени шансове да стартира като титуляр новия сезон. Той така и не се разписа в четирите проверки по време на подготовката, но по-важното е, че старши треньорът на ЦСКА Христо Янев откри по-добър вариант от него в атака.

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Очаква се в четвъртък на Националния стадион срещу Дери Сити атаката на "армейците" да се води от тандема Йоанис Питас-Жоел Цварц, пише "Мач Телеграф". Двамата се сработиха страхотно и забиха общо 5 попадения във вратите на съперниците в контролите. Кипърецът се отчете с 3 гола, а нидерландецът с два. Именно двамата водеха атаката в представянето на тима срещу Марек и докато бяха на терена, ЦСКА вкара и трите си гола в мача.

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