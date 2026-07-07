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Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

  • 7 юли 2026 | 21:13
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Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

В първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, Арарат-Армения постигна важна победа с 2:0 срещу латвийския Рига ФК. Двубоят се игра на стадион „Футболна академия Ереван“ и предложи оспорвана битка, в която домакините се оказаха по-ефективни в завършващата фаза.

Първото полувреме премина при равностойна игра, като и двата отбора действаха предпазливо. Статистиката отчете по един точен удар за двата тима преди почивката, а владението на топката беше разпределено поравно – 50% на 50%. Въпреки опитите на Артур Серобян и Жираир Шагоян да застрашат вратата на Френкс Оролс, защитата на гостите остана стабилна до края на първата част.

Натискът на домакините, водени от треньора Тулипа, се засили през втората част. В 63-ата минута Уго Оливейра успя да открие резултата, взривявайки трибуните в Ереван. Рига ФК, под ръководството на Адриан Гула, се опита да отговори, но защитата на Арарат-Армения, предвождана от Камо Ованисян, действаше организирано и не позволи на Мухамед Бадамоси да застраши сериозно вратаря Жоао Бравим.

Крайният резултат бе оформен в 86-ата минута, когато влезлият като резерва бивш футболист на Локо (София) Карлос Франса се разписа за 2:0. Домакините завършиха мача с общо 13 опита за гол срещу 7 за гостите от Латвия. Въпреки че Рига ФК получи два жълти картона през второто полувреме, те не успяха да намерят път към противниковата врата и ще трябва да търсят пълен обрат в реванша.

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