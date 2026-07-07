MVP на финалите в НБА ще се подложи на операция на китката

Звездата на шампиона от Националната баскетболна асоциация (НБА) Ню Йорк Никс - Джейлън Брънсън, ще се подложи на операция на китката, съобщава ESPN.

29-годишният гард, който беше избран за Най-полезен играч във финалите на НБА, е играл с травма в областта на лявата китка по време на плейофите и ще се наложи да се оперира преди началото на новия сезон.

New York Knicks Finals MVP Jalen Brunson is undergoing surgery on his left wrist and is expected to return to basketball activities later this summer, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026

Той имаше средно по 32,6 точки, 4,6 асистенции, 4,2 борби и 2 откраднати топки в петте мача от финалната серия, която Ню Йорк спечели с 4:3 победи срещу Сан Антонио Спърс.

Според ESPN Джейлън Брънсън ще поднови тренировки по-късно през лятото и ще бъде готов преди началото на новата кампания през октомври, когато Ню Йорк ще започне защитата на първата си титла от 53 години.

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