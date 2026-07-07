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  3. MVP на финалите в НБА ще се подложи на операция на китката

MVP на финалите в НБА ще се подложи на операция на китката

  • 7 юли 2026 | 19:53
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MVP на финалите в НБА ще се подложи на операция на китката

Звездата на шампиона от Националната баскетболна асоциация (НБА) Ню Йорк Никс - Джейлън Брънсън, ще се подложи на операция на китката, съобщава ESPN.

29-годишният гард, който беше избран за Най-полезен играч във финалите на НБА, е играл с травма в областта на лявата китка по време на плейофите и ще се наложи да се оперира преди началото на новия сезон.

Той имаше средно по 32,6 точки, 4,6 асистенции, 4,2 борби и 2 откраднати топки в петте мача от финалната серия, която Ню Йорк спечели с 4:3 победи срещу Сан Антонио Спърс.

Според ESPN Джейлън Брънсън ще поднови тренировки по-късно през лятото и ще бъде готов преди началото на новата кампания през октомври, когато Ню Йорк ще започне защитата на първата си титла от 53 години.

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