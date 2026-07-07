Оскар Пиастри е информирал Макларън, че ще напусне в края на годината

Оскар Пиастри е взел решението да се раздели с отбора на Макларън в края на настоящия сезон във Формула 1, информира бразилското издание Grande Premio.

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Piastri sinaliza desejo de saída e abre porta para Verstappen na McLaren em 2027.



Todos os bastidores da história aqui https://t.co/ZvzCPNajNK#F1 #F1noGP — Grande Prêmio (@grandepremio) July 6, 2026

Ако тази информация се окаже истина, това ще отвори вратата пред Макс Верстапен да премине в отбора от Уокинг. Както е известно търпението на нидерландеца към екипа на Ред Бул започна да се изчерпва и витаят все по-сериозни слухове, че той ще активира клаузата за предсрочно прекратяване на договора му с Биковете.

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В същото време Пиастри не се чувства комфортно в Макларън, а разривът в отношенията между двете страни е започнал след Гран При на Италия през миналата година. Тогава на австралиеца му беше наредено да пропусне своя съотборник Ландо Норис след бавния пит-стоп на британеца, което видимо се отрази на Пиастри във финалната фаза от сезона.

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Снимки: Gettyimages