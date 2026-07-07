Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. ПФК Спартак: Най-добрите отбори се градят не само с много труд, а и с отлична атмосфера!

ПФК Спартак: Най-добрите отбори се градят не само с много труд, а и с отлична атмосфера!

  • 7 юли 2026 | 14:22
  • 307
  • 0
ПФК Спартак: Най-добрите отбори се градят не само с много труд, а и с отлична атмосфера!

Вчерашната тренировка на Спартак Пловдив премина на високи обороти и под зоркия поглед на треньора Кириякос Георгиу. Заниманието се проведе на клубната база в район "Южен" (бивш Работнически стадион).

"Момчетата се раздадоха докрай, но не липсваха и усмивките - защото най-добрите отбори се градят не само с много труд, а и с отлична атмосфера! На клубната база кипи работа, позитивното настроение е на ниво, а подготовката продължава с пълна сила. Всеки ден е още една крачка към новите предизвикателства! Напред, Спартак! Заедно сме по-силни!", написаха по този повод от ПФК Спартак в официалната клубна страница във Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

  • 7 юли 2026 | 09:30
  • 1405
  • 0
Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
  • 1141
  • 2
Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
  • 1466
  • 0
Раздяла в Марица (Милево)

Раздяла в Марица (Милево)

  • 7 юли 2026 | 08:58
  • 810
  • 0
ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

  • 7 юли 2026 | 08:46
  • 1089
  • 0
ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

  • 7 юли 2026 | 08:35
  • 1467
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 27429
  • 145
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 91420
  • 596
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 77969
  • 151
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 2680
  • 16
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 78023
  • 237
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 31481
  • 178