Голмайстор продължава в Спартак (Пловдив)

Спартак (Пловдив) постигна договорка с нападателя Тодор Тодоров. Той ще продължи да защитава цветовете на клуба и през следващия сезон. Това е резултатът от проведените разговори между ръководството и футболистът. В поредица от сезони, Тодоров е основен голмайстор на „гладиаторите“ и сред най-резултатните играчи в Югоизточната Трета лига. В Спартак (Пловдив) изразиха удовлетворение от постигнатата договорка и пожелаха на нападателя здраве, много голове и още успехи с екипа на отбора.

Пловдивчани вече привлякоха тарана Юлий Шекеров и полузащитника Димитър Законов.

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