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Бенковски договори контрола с румънци

  • 7 юли 2026 | 13:34
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Бенковски договори контрола с румънци

Бенковски (Исперих) ще премери сили с румънския Дунарея. Приятелската среща е насрочена за 18 юли от 18:00 часа. С договарянето й, контролите на тима от Исперих станаха четири. Седмица преди началото на първенството, Бенковски ще изиграе двубой от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига. На 9 юли, отборът дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига.

Програмата за мачовете:

18 юли от 18:00 часа: Бенковски (Исперих) – Дунарея (Румъния)

25 юли: Бенковски (Исперих) – Септември (Драгоево)

1 август: Бенковски (Исперих) – ФК Девня

8 август: Бенковски (Исперих) – Светкавица 2014 (Търговище)

15 август – купа на АФЛ: Бенковски (Исперих) – жребий ще определи съперника

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