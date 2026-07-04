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Отложиха старта на Бенковски за да изненадат приятно феновете

  • 4 юли 2026 | 11:20
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Отложиха старта на Бенковски за да изненадат приятно феновете

Бенковски (Исперих) ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига на 9 юли, а не на 7 юли, както предварително беше обявено. От клуба разкриха, че стартът е отложен умишлено, защото са подготвили приятни изненади за феновете, свързани с новите попълнения. Именно за това от Бенковски приканват привържениците си да дойдат за първия ден от подготовката. В хода на тренировъчния процес на отбора ще се проведат приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, тима от Исперих ще изиграе двубой от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

25 юли: Бенковски (Исперих) – Септември (Драгоево)

1 август: Бенковски (Исперих) – ФК Девня

8 август: Бенковски (Исперих) – Светкавица 2014 (Търговище)

15 август – купа на АФЛ: Бенковски (Исперих) – жребий ще определи съперника

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