  Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

  • 29 май 2026 | 10:28
Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

Николай Кънчев се раздели с Бенковски (Исперих) кръг преди края на сезона в Североизточната Трета лига.

Бенковски се раздели с треньора си и футболисти
Ето какво каза наставникът по повод взетото решение пред клубния сайт.

„Разделяме се с ръководството и клуба след един добър сезон. Защото според мен свършихме никак не малко работа, за което благодаря на футболистите. През есента победихме Черноморец (Балчик), през пролетта – категорична победа над Черноломец (Попово). Много често контролирахме ситуацията в мачовете, създавахме положения, но разбира се – не винаги успявахме да реализираме. В един момент това се превърна и в наша малка слабост, тъй като не бяхме достатъчно концентрирани, за да завършваме положенията си. През есента загубихме доста точки и от съдийско естество, но истината е, че никога не е коментирано с мен конкретно класиране като цел, а по-скоро изграждане на отбор с бъдеще, който смятам, че беше почти готов. Не вярвам, че това ще остане като цел пред клуба. През пролетта имахме някои проблеми извън футболно естество, които допринесоха за колебливите игри и резултатите. И това бе напълно нормално и очаквано. Въпреки това, всички ние дадохме до последния двубой всичко от себе си, за да представяме Бенковски (Исперих) по добър начин и аз съм категоричен в това. Благодаря на ръководството и хората в клуба, пожелавам успех на Бенковски оттук нататък“.

