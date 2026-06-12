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  3. Бивш национал ще води Бенковски (Исперих)

Бивш национал ще води Бенковски (Исперих)

  • 12 юни 2026 | 11:12
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Бивш национал ще води Бенковски (Исперих)

Димитър Трендафилов е новият треньор на Бенковски (Исперих). Той заменя на поста Николай Кънчев. 59-годишния бивш нападател има впечатляваща състезателна кариера – двукратен шампион на България с екипа на Левски (София) и емблематична фигура за Спартак (Варна). Обличал е още екипите на Черно море (Варна), Берое (Стара Загора), Нефтохимик (Бургас) и други. Играл е за младежкия национален отбор на България. Като негов футболист участва на световното първенство до 20 години в Чили през 1987 г. В първия мач на 11 октомври бележи победния гол за успеха с 1:0 над САЩ. Трендафилов притежава треньоски УЕФА „А“ лиценз. Работил е в Спартак (Варна) и Калиакра (Каварна).

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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