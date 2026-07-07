Флавио Коболи разкри проблем с настаняването си в Лондон

Италианецът Флавио Коболи ще трябва да започне да резервира настаняването си за по-дълго време на турнирите от Големия шлем, ако продължи с настоящия темп на напредък, след като призна, че победата му над Алекс де Минор на Откритото първенство на Великобритания по тенис го е оставила временно без дом.

Флавио Коболи не даде дори сет на Алекс де Минор на "Уимбълдън

24-годишният Коболи надигра петия поставен австралиец със 7:5, 7:6(4), 6:3, за да си осигури сблъсък с британеца Артър Фери. Това е втората поредна година, в която Флавио Коболи впечатлява на "Уимбълдън", след като достигна до първия си четвъртфинал от Големия шлем миналата година.

Настаняването му тази година в Лондон обаче не е било резервирано за целия период на турнира. Веднага след мача срещу Де Минор в понеделник вечер италианецът бе попитан какво ще прави, за да отпразнува победата си, като отговори: „Сладолед, а днес баща ми ще готви паста с домати и лук.

Flavio Cobolli power mode: activated 💥 pic.twitter.com/Q4c7pDckQC — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

„Тече Световното първенство, така че искам да гледам мача между Испания и Португалия. Надявам се да мога да отида рано вкъщи, но първо трябва да си намерим дом. Багажът ни е в старата къща и сега трябва да намерим нова. Може би имате къща тук?“, попита шеговито Коболи.

За щастие на 24-годишния тенисист, дядо му се притекъл на помощ.

„Да, намерихме къща. Вече намерихме. Дядо ми ни помогна да намерим решение за вечерта. Но се надявам, че сме намерили решение за цялата седмица. Едно италианско семейство ни даде къщата си тук, така че това е наистина страхотно. Ще им благодаря, когато ги видя“, обясни Флавио Коболи.

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