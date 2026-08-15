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Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира Junior Orange Bowl 2026

  • 15 авг 2026 | 14:03
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Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира Junior Orange Bowl 2026

България ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти. От 4 до 11 октомври в Бургас ще се проведе надпреварата Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалните европейски плейофи, които дават възможност на най-добрите състезатели до 12 и до 14 години да се класират директно за Junior Orange Bowl в Маями (САЩ), информираха от Българската федерация по тенис.

Турнирът се организира от българската централа в партньорство с EDGE International и Община Бургас и е част от официалния път към Junior Orange Bowl 2026 за състезатели от европейски федерации, членуващи в Tennis Europe.

Състезанието ще се проведе на тенис кортовете в Парк „Езеро" в Бургас, на 10 клей корта, в четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

Залогът в турнира е изключително голям – първите четирима състезатели във всяка категория ще си осигурят място в основната схема на Junior Orange Bowl 2026 в Маями. Така общо 16 от най-добрите млади тенисисти от европейските плейофи в Бургас ще получат възможността да премерят сили с водещите таланти от цял свят. Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти и през годините се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис.

Основната схема ще бъде от 32 състезатели във всяка категория. 28 места ще бъдат определени на база ранглистите на ITF Juniors, Tennis Europe, националните ранглисти и номинации от националните федерации, а организаторите разполагат с четири уайлд карти за всяка категория. Състезанието ще започне с групова фаза – осем групи от по четирима състезатели, които ще играят по системата „всеки срещу всеки". Желаещите да участват трябва да подадат своята онлайн заявка най-късно до 7 септември, официалният списък на приетите състезатели ще бъде публикуван на 9 септември.

За тенисистите, които не попаднат директно в списъка на приетите, е предвидена и допълнителна възможност. Те могат да бъдат поканени за участие в предквалификационен турнир, който започва на 27 септември, като първите четирима във всяка категория ще получат право на участие в Junior Orange Bowl European Playoff Series. Ако даден състезател не бъде приет в основния турнир и не получи покана за предквалификацията, платената такса за участие се възстановява изцяло.

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