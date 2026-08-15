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Трофеи за Мая Мичева и Рая Маркова на турнири до 16 години

  • 15 авг 2026 | 15:46
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Трофеи за Мая Мичева и Рая Маркова на турнири до 16 години

Мая Мичева спечели титлата на сингъл при девойките до 16 години на турнир в Нивел (Белгия) от втора категория на Тенис Европа.

Водачката в схемата Мичева победи във финала седмата поставена Мила Дюбар (Белгия) с 6:1, 6:3.

Така Мая Мичева ликува с титлата след четири поредни победи без загубен сет, като в четирите си мача загуби само 11 гейма.

Друга българка - Рая Маркова, стана сребърна медалистка на сингъл и шампионка на двойки на турнир до 16 години в Сараево (Босна и Херцеговина) от първа категория на Тенис Европа.

Маркова загуби от Зана Перич (Сърбия) с 3:6, 2:6 във финала на сингъл. Преди този мач българката постигна четири поредни победи, без да загуби сет.

В срещата за трофея от надпреварата на двойки Мая Маркова и Ана Чачхунашвили (Грузия) победиха Алека Кукрик и Касия Кукрик (Сърбия) с 6:3, 6:4.

Снимки: БФТенис

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