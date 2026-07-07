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Веласкес определи групата на Левски за мача с Борац

  • 7 юли 2026 | 13:13
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на Левски за тазвечершния двубой с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата е с начален час 21:30.

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Иначе испанският специалист не може да разчита на шестима футболисти, които логично не са в групата днес. Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Стипе Вуликич и Карл Фабиен са с контузии и не получиха картотеки за мачовете с Борац. Аут поради болежки са още Асен Митков и Радослав Кирилов.

Ето групата на “сините”:

Вратари: 92. Светослав Вуцов, 78. Мартин Луков, 1. Огнян Владимиров;

Защитници: 21. Алдаир, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 20. Алекс Сентейес,

Халфове: 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо;

Нападатели: 17. Евертон Бала, 77. Адриан Райчев, 27. Давид Кусо, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 39. Стивън Стоянчов.

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